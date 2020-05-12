شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تُنبه من الطقس على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على مناطق " نجران، الرياض، مكة المكرمة، عسير، المدينة المنورة، جازان " .

ونبهت الهيئة، من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدني في مدى الرؤية على جازان، إذ ستستمر حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

كما نبهت من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية على " مكة المكرمة، عسير، المدينة المنورة، الرياض، نجران، وتستمر حتى الـ11 مساءًا.

كذلك حذرت من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة، عسير، المدينة المنورة" حتى العاشرة مساءًا.