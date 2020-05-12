شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد سوق مكتظة بالمواطنين والمقيمين بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهدت بعض الأسواق الشعبية في محافظة جدة عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وازدحمت بعض الأسواق بالمتسوقين، وكان من بينهم الأطفال وكبار السن، وبعضهم كانوا غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من العدوى.

الجديد بالذكر أنه صدر قرار رسمي بمنع كبار السن من دون 15 عاما من دخول الأسواق إلا أن بعض الأسواق لا يلتزمون بتطبيق ذلك .