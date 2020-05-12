شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تباشر موقع لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

باشرت أمانة محافظة جدة، موقع لبسطات عشوائية تبيع عليها عمالة في إحدى أسواق باب مكة، وقد وثّق أحد المواطنين الموقع في مقطع فيديو.

وقامت الأمانة، بمعالجة الموقع ورشه وتعقيمه وإزالة البسطات بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما صادرت بلدية جدة التاريخية 710 كيلو خضروات من باعة جائلين، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وكان أحد المواطنين قد وثق فيديو، لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين.