مفتي المملكة يكشف مقدار زكاة الفطر (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد. أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد. وأضاف أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، مؤكدًا أنه يمكن إعطاء الزكاة لجهة موثوقة لتتولى توزيعها.

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