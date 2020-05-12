«الموارد البشرية» تُحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص. وأوضحت أن إجازة القطاع العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 رمضان والعودة للعمل ستكوم يوم الأحد 8 شوال. وأشارت إلى أن القطاع الخاص ستكون إجازته وفقًا لنظام العمل أي أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان .

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