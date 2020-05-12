شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا المركز الوطني للتمور، المواطنين إلى إخراج زكاة الفطر تمرًا . دعا المركز الوطني للتمور، المواطنين إلى إخراج زكاة الفطر تمرًا . جاء ذلك بعد تصريح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بأن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.

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