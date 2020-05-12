شاهد.. الملك سعود يُقبل الحجر الأسود وبجواره أحد الأغوات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّقت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " ، وهو يقوم بتقبيل الحجر الأسود. وثّقت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " ، وهو يقوم بتقبيل الحجر الأسود. وظهر في الصورة، أحد أغوات المسجد الحرام، والأغوات هم جماعة من الناس تقوم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.

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