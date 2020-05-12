الأفلاج تشهد تسجيل حالتي إصابة جديدتين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت محافظة الأفلاج، تسجيل حالتي إصابة بفيروس شهدت محافظة الأفلاج، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عزلت ممرضة قادمة من خارج المملكة في الحجر الصحي. وأكدت مصادر، أن الحالة الأولى لشاب ثلاثيني قدم من الرياض قبل ثلاثة أيام ويعمل بأحد القطاعات العسكرية، والأخرى لسيدة قدمت من محافظة الخرج. وطالب سكان المحافظة، بوضع فرق طبية وتطوعية بنقطة تفتيش الأفلاج لإجراء المسح الحراري لجميع القادمين للمحافظة .

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