شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد المصلح يوضح حكم صلاة العيد في البيت وإخراج الزكاة عن الولد المكتسب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه إذا كان قادرًا.

وأضاف خلال برنامج "يستفتونك"، أن " زكاة الفطر صاعًا من الطعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، لكن لو أن رب البيت أخرجها عن نفسه وعن ما في بيته من أولاده فلا بأس " .

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وفي سياق آخر، أوضح أن صلاة العيد في ظل الظروف الحالية للعلماء فيها قولان، الأول أنه لا يجب على الناس صلاة العيد وتسقط للعجز عن أدائها بناء على قول الله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم ".

وأشار إلى أن القول الثاني أنها "تُصلى أربعًا أو تُصلى على صفتها التي شُرعت في البيوت وذكر هذا القول جماعة من أهل العالم"، شارحًا الاستناد الذي يستند فيه الرأين.

وتابع ردًا على سؤال بشأن زكاة المدخرات المتتابعة غير المستقرة، فتتم الزكاة وفقًا للمدخرات الموجودة وقت خروج الزكاة.