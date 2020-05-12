شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة - الفنانة بسمة

تذاع الحلقة 19 التاسعة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والأردن والعراق وسوريا، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة بتوقيت الامارات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بان ضيفة برنامج رامز مجنون رسمي في الحلقة الثامنة عشر الفنانة المصرية بسمة كما شهد برنامج رامز جلال الكثير من المغامرات والمفاجئات في رمضان 2020

شاهد نت: : برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة

وتعاد الحلقة نفسها عبر قناة ام بي سي في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت السعودية و وقطر والساعة الواحدة بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث حلت الفنانة المصرية منه عرفة في الحلقة الثامنة عشر ضيفة على برنامج الفنان رامز جلال والذي يقدمه عبر قناة ام بي سي1، حيث لاقت الحلقة رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشهدت الحلقة الثامنة عشر من البرنامج احداث طريفة تمثلت في سقوط مصور البرنامج في الماء المخصص للمقلب، والذي سقطت فيه ضيفة الحلقة الفنان منة عرفة كما شهدت الحلقة لحظات رعب شديدة عاشتها منة عرفة عقب مواجهتها لرامز جلال، خاصة مع بداية فقرة حوض المياه، حيث بكت قائلة: "أنا عاملة عملية الزائدة وممكن أموت منكم".

يواصل الفنان رامز جلال تحطيم المشاهدات ويحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في 73 على جميع منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والخليج.

وتعتمد فكرة برنامج ”رامز مجنون رسمي“ على وضع الضيف على ”كرسي الحقيقة" وتبدأ المذيعة اليمنية أروى بطرح أسئلة على الضيف لبعض الوقت، وفي فقرة الانتظار تسأل الضيف ما هو يفكر في صور ثلاث شخصيات، والثالثة لرامز جلال، الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.