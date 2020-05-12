السعودية تسجل ارتفاعاً في عدد وفياتها بسبب كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الأعداد إلى 264 ضحية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42925 حالة، وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2520 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 15257

وكانت قد أعلنت الجهات المسؤولة في السعودية أن القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد حول التدابير الجدية في ظل كورونا لا تمس رواتب المواظفين أو علاواتهم الرتبية