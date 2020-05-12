استمرار انتهاكات الاحتلال في ظل كورونا تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء ال كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الثلاثاء.
اليوم السابع المصرية:
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا فى الخليل.. ويستهدف الصيادين فى بحر غزة
الحكومة الفلسطينية تقرر عودة موظفيها للعمل فى المحافظات الخالية من كورونا
الدستور الأردنية:
تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة و القدس منذ بداية 2020
الثورة السورية:
قوات الاحتلال تتوغل وسط قطاع غزة وتجرف أراضي الفلسطينيين
قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في القدس المحتلة
تشرين السورية:
الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في القدس المحتلة
دعوة أممية لإطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين الأسرى في معتقلات الاحتلال
قوات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة
عُمان العمانية:
اشتية يدعو إلى مقاطعة دولية لتل ابيب والاعتراف بالدولة الفلسطينية
البيان الاماراتية:
فلسطين: لا إصابات لليوم الرابع
الشرق الاوسط السعودية:
إسرائيل تهدم منزل أسير في رام الله ..وصعدت سياسة العقاب الجماعي منذ العام الماضي
الراية القطرية:
إسرائيل تدمر منزل أسير.. والسلطة تندد