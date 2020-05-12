استمرار انتهاكات الاحتلال في ظل كورونا تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء ال كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الثلاثاء.

اليوم السابع المصرية:

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا فى الخليل.. ويستهدف الصيادين فى بحر غزة

الحكومة الفلسطينية تقرر عودة موظفيها للعمل فى المحافظات الخالية من كورونا

الدستور الأردنية:

تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة و القدس منذ بداية 2020

الثورة السورية:

قوات الاحتلال تتوغل وسط قطاع غزة وتجرف أراضي الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في القدس المحتلة

تشرين السورية:

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في القدس المحتلة

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دعوة أممية لإطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين الأسرى في معتقلات الاحتلال

قوات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

عُمان العمانية:

اشتية يدعو إلى مقاطعة دولية لتل ابيب والاعتراف بالدولة الفلسطينية

البيان الاماراتية:

فلسطين: لا إصابات لليوم الرابع

الشرق الاوسط السعودية:

إسرائيل تهدم منزل أسير في رام الله ..وصعدت سياسة العقاب الجماعي منذ العام الماضي

الراية القطرية:

إسرائيل تدمر منزل أسير.. والسلطة تندد