وزارة الموارد البشرية تحدد موعد ومدة إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

أعلنت توقيت العودة للعمل..
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.
وأضافت الوزارة -عبر تويتر- أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان، وجددت التذكير بأن كل عامل له الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وفق المادة 112 من نظام العمل.
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