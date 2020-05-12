السعودية للكهرباء: لا تسوية ختامية بعد 12 شهرًا من اشتراك الفاتورة الثابتة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، أنه لا توجد تسوية بعد 12 شهرًا من الاشتراك في خدمة «الفاتورة الثابتة» في حالة ما استمر المشترك في الخدمة والتزم بالسداد، نافية المخاوف التي يتداولها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن هناك تسوية ختامية نهاية العام بمبالغ كبيرة.

وأشارت إلى أنها ستجدول فوارق الاستهلاك الفعلي عن المتوسط، رصيدًا للمشترك إن كانت التسوية لصالحه على بقية الأشهر التي تم جدولتها في الاشتراك الجديد، وكذلك الأمر إن كانت التسوية لصالح الشركة، فإنها تجدول على بقية الأشهر مضافة إلى المتوسط الجديد.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن التسوية لا تكون إلا عند إلغاء الخدمة تمامًا، كما هو متبع في جميع الشركات على مستوى العالم؛ حيث يتحدد مبلغ التسوية بناءً على فوارق الاستهلاك الفعلي للمشترك، ولا تضيف الشركة أية مبالغ أو رسوم إضافية على الخدمة على الإطلاق، فهي مجانية والتسجيل فيها اختياري كما أن الإلغاء متاح في أي وقت، وحلول السداد مرنة.

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وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أهداف خدمة «الفاتورة الثابتة»، وهي تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن الاثني عشر شهرًا السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغًا شهريًّا ثابتًا؛ ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية؛ تحسّبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر.

ولفتت النظر إلى أن في حالة الاشتراك في «الفاتورة الثابتة» لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.

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