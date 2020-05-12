بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من "غاز سامٍ" بسبب الاستخدام الخاطئ للمنظفات

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من استخدام أو حفظ أدوات ومواد التنظيف والتعقيم بطريقة غير صحيحة، لأن ذلك قد ينتج عنه غاز سام، وذلك تزامنًا مع التدابير الوقائية التي تقوم بها الأسر لتعقيم وتطهير المنازل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت المديرية، عبر «تويتر»، أن الأم تستخدم أدوات ومواد التنظيف والتعقيم للحفاظ على صحة عائلتها، لكنها قد تضرهم بها، في حالة استخدامها بطريقة غير صحيحة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام أي مادة كيميائية إلا بعد معرفة إجراءات استخدامها ومخاطرها وقراءة الملصق الموجود على العبوة جيدًا، مع الاعتدال في استخدام المنظفات.

وأضافت «الدفاع المدني»، أنه يجب الاعتدال في استخدام المنظفات ومحاولة التخفيف منها، وعدم إخراجها من عبوتها لحفظها في أخرى؛ لأنه قد يُساء استخدامها، مع غسل اليدين جيدًا فور الانتهاء من عملية التنظيف، والتخلص من المواد الكيمائية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وعدم تخزينها قرب المواد الغذائية أو أوني الطهي، مع الحرص على عدم الجمع بين نوعين من المنظفات؛ لأنها قد ينتج عنها غاز سام.

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