شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشمالية":الحالات الـ 18 بحزم الجلاميده "مستقرة " وتم حصر المخالطين والان نبدء بالتفاصيل
و تطمئن الإدارة الجميع بأن وضعهم الصحي مستقر ولله الحمد وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ إكتشاف المصاب الأول مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية وجما إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تعمل بكفائة عالية وتأمل من الجميع التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية والتي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية
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