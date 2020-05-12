تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 991 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي إصابات الفيروس في الكويت إلى 10277 حالة، فيما سجلت 10 وفيات جديدة، نتيجة للإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا إلى 75 وفاة.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أن 7101 حالة إصابة بفيروس كورونا ما زالت تتلقى الرعاية الطبية منها 158 حالة في العناية المركزة وضع 74 منها حرج.

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