قطر تسجل 1526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1526 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 25149 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي 179 شخصًا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3019 حالة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة؛ وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو خلال الزيارات والتجمعات العائلية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر