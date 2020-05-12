عدد حالات كورونا النشطة بمحافظة بيش 471 والمتعافون 169

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - بيش

بلغ إجمالي حالات كورونا في محافظة بيش بمنطقة جازان 640 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 471 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي في محافظة بيش 169 حالة، في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الداخلية تطبيق منع التجول على مدى 24 ساعة في المحافظة.

وبحسب موقع إحصائيات وزارة الصحة، فقد بلغ عدد حالات كورونا في المملكة 42,906 حالة من بينها 27,385 حالة نشطة، فيما وصل عدد حالات التعافي في المملكة 15,257 حالة.

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وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح أمس بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر أن يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في محافظة بيش ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

كما قررت وزارة الداخلية منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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