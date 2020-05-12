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لهذا السبب يمنع تكرار تسخين مياه الغلاية
متابعات الخليج 365-محمد داوود- جدة
دعا استشاري الطب الوقائي الدكتور عبدالكريم محمد، جميع أفراد الأسر إلى عدم تكرار تسخين المياه في الغلاية مرتين بعد استخدام جزء منها، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365” أن ذلك يتسبب في خفض نسبة الأوكسجين والنيتروجين في الماء الذي يتم إعداد المشروب منه.
ولفت إلى أن كثيرًا من ربات البيوت اعتدن على تسخين الماء المتبقي في الغلاية مرة أخرى لضيق الوقت وإنشغالها في عدة مهام وخصوصًا في رمضان ولسرعة إعداد الشاي والقهوة، وهذا الأمر له انعكاسات غير صحية على الإنسان، والأفضل تجديد المياه مع كل مرة، وإن كان لا بد من ذلك فيمكن إضافة مياه جديدة لحدوث التوازن.
وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الغلاية والفلاتر الموجودة في مقدمتها لأنها قد تحتضن الأوساخ، وتجديد المياه – كما أوضحت- حتى لو كانت المياه الموجودة في الغلاية صالحة للاستهلاك لأن ذلك يسبب زيادة في تركيز المواد الكيميائية السامة وزيادة تركيز المعادن الصحية مما قد يسبب مشاكل صحية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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