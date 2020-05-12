دراستان تتعارضان حول إصابة الحوامل بأعراض شديدة لكورونا

2020-05-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أفادت دراسة أولية في بريطانيا أن النساء الحوامل لسْن أكثر عرضة من غيرهن بالإصابة بأعراض شديدة من أعراض مرض كوفيد-19 فيما وجدت دراسة أخرى من السويد أن الحوامل يواجهن مخاطر أكبر فيما يبدو غير أنه إذا حدث وأصيبت حوامل بأعراض خطيرة، فإن ذلك يكون عادة في المراحل الأخيرة من الحمل.

ووجدت الدراسة التي نشرت على موقع ميداركايف الإلكتروني، أن أقل من 0.5% من كل الحوامل تلقين علاجًا من كوفيد-19 في المستشفى وأن 10% فقط منهن كن بحاجة لرعاية مركزة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن معظم الحوامل اللاتي دخلن المستشفى تخطين الشهر السادس من الحمل.

Advertisements

وتعليقًا على الدراسة يقول استشاري النساء والولادة الدكتور عبدالرحمن فياض لـ”متابعات الخليج 365“، بالطبع ستكتشف لنا الدراسات الكثير من الاختلافات عن تأثير كورونا على البشر، وخصوصًا الحوامل باعتبارهن يحملن أجنة، ومن وجهة نظري إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في حدوث الإصابة وتأثير المرض والمضاعفات على الحوامل منها العمر ومدى تمتع الجهاز المناعي بالقوة اللازمة لصد تأثيرات المضاعفات الناتجة عن الإصابة، ولكن بشكل عام تنصح الحوامل بتجنب كل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.

وأكد أن الحاجة ماسة لمزيد من الدراسات والأبحاث في هذا الجانب، وتشارك فيها أكثر الدول للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

وأظهرت بيانات من السجل الوطني السويدي نشرت في مجلة سويدية طبية أن عدد الحوامل المصابات بالفيروس اللاتي يحتجن إلى رعاية مركزة يزيد 5 مرات عن عدد المصابات غير الحوامل ممن هن في نفس العمر، كما أظهرت أن عدد الحوامل المصابات اللاتي يحتجن إلى تنفس صناعي يزيد أربع مرات عن المصابات غير الحوامل.

ويقول معدو الدراسة في مقال مصاحب “استنادًا إلى البيانات المتاحة… فإنه لا ينبغي التقليل من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 في الحمل، ويجب نصح النساء باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الإصابة أثناء الحمل”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر