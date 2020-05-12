محمد بن مسعود - الدمام - 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 06:57 PM 3 منها حالات هي لسائقي شاحنات و3 أخرى لطلاب عائدين الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان. الكلمات المفتاحية ، الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة ،

المصدر : الخليج 365

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