، بالفيديو.. تسعينية في "تنومة" تتوج بلقب أكبر حافظات القرآن الكريم ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاصلة على شهادة السادس الابتدائي.. وبدأت حفظه عام 1409هـ

رغم أنها بلغت 98 عاماً من عمرها، إلا أن تلك السنوات لم تشكّل عائقاً أمامها كونها ذات همة عالية، حيث أتمت المواطنة ثمراء محمد ظافر العميري الشهري، البالغة من العمر 98 عاماً، حفظ 114 سورة من القرآن الكريم.

وقال المواطن سعد بن سعيد الشهري لـ"الخليج 365": إن "والدته ثمراء الحاصلة على شهادة الصف السادس ابتدائي من محو الأمية، بدأت بحفظ القرآن الكريم عام 1409هـ، أثناء إقامتها معه في مقر عمله بمدينة خميس مشيط وحفر الباطن، ثم تابعت عملية الحفظ في دار السمو لتحفيظ القرآن في ترج التابعة لجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة".

وأضاف "الشهري" أن "والدته واجهت صعوبة في بداية عملية حفظ القرآن"، ووصف "الشهري" مشاعر والدته عند إتمامها حفظ القرآن الكريم بأنها مشاعر لا يصفها إلا من ذاق حلاوة هذا الإنجاز.

وعبرت المواطنة ثمراء الشهري، عن شكرها للحكومة الرشيدة التي تولي القرآن الكريم كل اهتمام ورعاية، كما عبرت عن مدى امتنانها لكل من وقف بجانبها حتى أتمت حفظ كتاب الله، حيث قدمت الشكر لكافة معلماتها في دور وحلقات تحفيظ القرآن النسائية دون استثناء. تنومة القرآن الكريم