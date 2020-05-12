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محمد بن مسعود - الدمام - 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 06:29 PM
الطالب المسجل لا يمكنه التقديم على خدمة التحويل من كلية لأخرىجامعة الحدود الشمالية تحدد موعد التسجيل للفصل الصيفي
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل، أن التسجيل يتم عن طريق الخدمة الذاتية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3-10-1414 هـ، وحتى يوم الأربعاء 1441-4-10 للطلبة المتوقع تخرجهم، وللمقررات العامة لباقي الطلبة الخميس الموافق 5-10 وحتى السبت 7-10 حسب الشاغر من المقاعد، مشيرة إلى أن الطالب المسجل في الفصل الصيفي لا يمكنه التقديم على خدمة التحويل من كلية لأخرى.
، جامعة الحدود الشمالية تحدد موعد التسجيل للفصل الصيفي ،
المصدر : الخليج 365
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