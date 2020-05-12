لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا يفوق الإصابات

أسفرت الجهود الاحترازية المكثفة، التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، عن نتائج مبشرة في السيطرة الوباء؛ حيث تجاوز عدد المتعافين اليومي للمرة الأولى، عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تعافي 2520 شخصًا مقابل تسجيل 1911 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 15257 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 42925 حالة، أما إجمالي الوفيات فقد وصل إلى 264 حالة.

ويعد الرقم الجديد للمتعافين هو أعلى معدل للشفاء يتم تسجيله بالمملكة، وجاء ذلك نتيجة الجهود المكثفة لتتبع الفيروس واكتشافه في بداياته، عن طريق زيادة عدد الفحوصات، والفحص العشوائي، وعزل الأماكن التي انتشر فيها المرض لعدم انتقاله لأماكن أخرى.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1280 حالة تعافٍ مقابل تسجيل 1966 إصابة.

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بينما أعلنت وزارة الصحة، أمس الأول الأحد، تعافي 1313 حالة مقابل تسجيل 1912 إصابة.

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