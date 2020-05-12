أمانة الشرقية تنفذ 1712 جولة رقابية خلال 48 ساعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1712 جولة منها 33 جولة مشتركة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن مجموعة من المخالفات تمثلت في 35 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و12 مخالفة في مساكن العمالة، و96 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

كما تم إصدار 28 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، 97 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ 49 شهادة.

وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي، فقد رفعت الأمانة أكثر من 15 ألف طن من النفايات، بمشاركة أكثر من 9 آلاف فرد وأكثر من 2000 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي؛ حيث تم تطهير وتعقيم أكثر من 6000 موقع، وإزالة أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

بالإضافة لمصادرة أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير أكثر من ألف موقع في المحلات والأسواق التجارية باستخدام أكثر من 200 ألف لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

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وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية على تطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، إضافة لتكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً التواصل معها من خلال مركز 940 في حال الإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة أو وجود أي استفسار أو ملاحظة.

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