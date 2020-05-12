وجبة رمضانية تتسبب في إصابة عشرات الأفراد بفيروس كورونا

جدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، التحذير من خطر التجمعات؛ باعتبارها بيئة خصبة لنشر فيروس كورونا، مستشهدًا بأمثلة من المملكة ومن دول العالم لحالات نتجت عن تجمعات حفلات للأفراح وتجمعات لمناسبات عزاء.

وأضاف «متحدث الصحة» خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن الاجتماع الواحد يتسبب في إصابة عشرات الأفراد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مشيرًا إلى أن اجتماعًا حدث على وجبة رمضانية واحدة تسبب في نقل العدوى لعشرات الأشخاض، وذلك لمجرد ذهاب الأسر وعودتها من وإلى منطقة وأخرى.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 42925، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 15257، وذلك بعد تسجيل 2520 حالة جديدة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى264، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

Advertisements

اقرأ أيضًا

وزارة الصحة: تسجيل 1911 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 264

لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا يفوق الإصابات