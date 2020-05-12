الرياض ومكة وجدة تتصدر المدن الأكثر إصابة بكورونا

تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء؛ حيث سجلت 443 حالة من أصل 1911 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ407 حالات، ثم جدة بـ306 حالات، والمدينة المنورة 176 حالة، والهفوف 91 حالة، والدمام 78 حالة، والخبر 74 حالة، والمجمعة 57 حالة.

وسجلت حدة 42 حالة، والجبيل 33 حالة، وتبوك 27 حالة، والظهران وقرعة وحزم الجلاميد 18 حالة لكل منها، والقطيف وبيش 17 حالة لكل منها، والطائف وحائل 16 حالة لكل منها.

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كما سجلت الخرج 10 حالات، ونجران 5 حالات، وخميس مشيط ووادي الدواسر 4 حالات لكل منها، وصفوى وحوطة بني تميم والدلم والدرعية 3 حالات لكل منها، ومحايل عسير وبيشة وحفر الباطن والقنفذة وليلى 2 حالة لكل منها.

بينما تم تسجيل إصابة واحدة فقط في كل من: بقيق وبريدة وعقلة الصقور وسبت العلاية ورابغ والمظيلف ونمرة وسكاكا والقريات وثادق وشقراء وحريملاء.

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