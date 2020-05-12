إتلاف 17 ألف كيلو لحوم فاسدة داخل مسلخ مخالف بالقطيف

ضبطت الفرق الميدانية بأمانة المنطقة الشرقية، مسلخًا عشوائيًا مخالفًا بمحافظة القطيف يعمل في بيئة غير صحية مخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة؛ بهدف رصد المزارع المُخَالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها أتلفت 17 ألف كيلوجرام من اللحوم وأحشاء الحيوانات، التي تظهر عليها علامات الفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد من العمالة لا يحملون تراخيص إضافة لافتقادهم للنظافة، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في الذبح والتجهيز، تدني النظافة العامة، عدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، لما قد يسببه من نشر للأمراض ونقل للعدوى.

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وحذرت الأمانة من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة؛ بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضًا يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية.

مؤكدةً أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم، ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.

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