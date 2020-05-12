شرطة الرياض: ضبطنا 3 وافدين يتاجرون في شرائح اتصالات بهويات مواطنين

ألقت شرطة منطقة الرياض (ممثلة في المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية) القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنغالية في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرّح العقيد شاكر التويجري، المتحدث الرسمي المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن تم ضبط بحوزتهم (4548) شريحة لعدد من الشركات، و(119) جهاز جوال و(15) جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين.

وأشار إلى أنه بالإضافة لذلك تم ضبط صور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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