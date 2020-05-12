ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال رمضان

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
أعلنت شرطة منطقة حائل، ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال، من خلال التسول خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري.
وأضاف الشمري، أنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 50 شخصًا من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين كافة.
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