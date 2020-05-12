يمكن إعطاؤها لجهة موثوقة
قال المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد.
وأضاف، ان مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد، ويمكن إعطاؤها لجهة موثوقة لتتولى توزيعها، كما أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي المملكة يحدد مقدار زكاة الفطر: 3 كيلوات من قوت البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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