مفتي المملكة يحدد مقدار زكاة الفطر: 3 كيلوات من قوت البلد

قال المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد.

وأضاف، ان مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد، ويمكن إعطاؤها لجهة موثوقة لتتولى توزيعها، كما أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.