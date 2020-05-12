بالفيديو.. متحدث الصحة يحذر من خطر التجمعات في نشر فيروس كورونا

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من خطر التجمعات في نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد العبدالعاليُ، خلال المؤتمر اليومي لاستعراض مستجدات كورونا في المملكة والعالم، أن 4 أسر جيران قبل أسبوعين تقريبًا كانوا في وجبة رمضانية اجتمعوا حولها، أدى لانتقال الفيروس لعشرات الأفراد بينهم، وكانت النهاية مؤسفة لهم جميعًا بالإصابة والقلق والتوتر، ومراقبة نتائج الفحوصات وغيرها، وبعضهم توفي أيضًا.

وأوضح متحدث الصحة، أنه لديه عدة أمثلة من كافة المناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن الوضع في العالم كله وليس هنا فقط كحفلات والأفراح والمناسبات كالعزاء والتنقل بين أكثر من منطقة وعند العودة أدى لانتشاره في منطقة أخرى.

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وكذلك تجمعات المنتجعات والشواطئ، مضيفًا أن إحدى الأسر عادت لمنطقة أخرى ونقلت الفيروس لها.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 42925، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 15257، وذلك بعد تسجيل 2520 حالة جديدة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 264، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

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