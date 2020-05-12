لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا

في سجون المنطقة الثلاثة بمناسبة شهر رمضان
واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم، جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.
ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجيًا أن تكون سببًا للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة.
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