السعودية اليوم / الأردن تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا



عمّان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

// انتهى //

18:22ت م

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عمّان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.// انتهى //18:22ت م0171

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