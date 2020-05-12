

صامطة 19 رمضان 1441 الموافق 12 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة بتنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بالمحافظة.

وشملت الجولات الرقابية النسائية التي نفذها القسم النسائي 132 جولة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وتهدف الجولات لللتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المجمعات والمحلات التجارية في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.

// انتهى //

18:08ت م

0168



صامطة 19 رمضان 1441 الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة بتنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بالمحافظة.وشملت الجولات الرقابية النسائية التي نفذها القسم النسائي 132 جولة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتهدف الجولات لللتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المجمعات والمحلات التجارية في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.// انتهى //18:08ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ جولات رقابية نسائية على المجمعات والمحلات النسائية بصامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.