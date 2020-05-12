السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد موعد التسجيل للفصل الصيفي



عرعر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

‏أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل، أن التسجيل يتم عن طريق الخدمة الذاتية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3-10-1414 هـ ، وحتى يوم الأربعاء 1441-4-10 للطلبة المتوقع تخرجهم، وللمقررات العامة لباقي الطلبة الخميس الموافق5-10 وحتى السبت7-10 حسب الشاغر من المقاعد، مشيرة إلى أن الطالب المسجل في الفصل الصيفي لا يمكنه التقديم على خدمة التحويل من كلية لأخرى.

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17:55ت م

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