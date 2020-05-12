السعودية اليوم / كلية التقنية والمعهد الصناعي برفحاء يعلنان بدء التسجيل في البرامج المساندة المجانية عن بعد



رفحاء 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن البدء بالتسجيل في البرامج المساندة المجانية للمتدربين عن بعد من تاريخ 18/ 9/ 1441هـ وحتى 19/ 10/ 1441هـ.

وتشمل البرامج المتاحة للتسجيل (أساسيات الخدمات السحابية، أساسيات التنقل والأجهزة، برمجة الألعاب والتطبيقات باستخدام HTMLS، أساسيات برنامج Powerpoint2016 ، أساسيات برنامج Word2016، أساسيات برنامج Excle 2016، أساسيات قواعد البيانات،اساسيات حماية الحاسوب، أساسيات الشبكات،البرمجة بإستخدام لغة بايثون Python، محو الأمية الرقمي، العمل الجماعي وبناء الفريق، مهارات الاتصال والحوار، تخطيط المسار الوظيفي) .

// انتهى //

17:55ت م

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