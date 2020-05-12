السعودية اليوم / "واس " تقف على آخر استعدادات المستشفى الميداني بمكة المكرمة



مكة المكرمة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

وقفت وكالة الأنباء

وأوضح المشرف العام على المستشفى الميداني بكدي البراء بن حسين كاظم أنه تم إنشاؤه في مدة ثلاثة أيام، بعد ذلك تولت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة عملية تجهيزه بسعة ٩٦ سريراً للتنويم ، و٤ أسرة للعناية المركزة لتصبح السعة السريرية ١٠٠ سرير ، كما يحتوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي، مبيناً أنه تم استقطاب طاقم طبي من الشؤون الصحية بمكة المكرمة وتم تدريبهم على التعامل مع جائحة كورونا ومكافحة العدوى على مستوى عالي .

وأشار الدكتور البراء إلى أن إنشاء المستشفى يعد خطوة استباقية تأتي ضمن خطط المملكة لمواجهة هذه الجائحة قبيل حصول أي مشكلات - لاسمح الله -، إضافة إلى خطوات أخرى تمثلت في إيجاد ٣ نقاط فرز داخل الأحياء العشوائية القريية من المستشفى وهي العيادات المتنقلة داخل حي النكاسة ومركز الرعاية الصحية بالحي وجمعية درهم وقاية الخيرية قبل أن يتم تحويلها للمستشفى .

// انتهى //

17:46ت م

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مكة المكرمة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسوقفت وكالة الأنباء السعودية على آخر الاستعدادات لبدء العمل في المستشفى الميداني بحي كدي بالعاصمة المقدسة المعد لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"،الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ممثلة بإدارة الخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالطائف.وأوضح المشرف العام على المستشفى الميداني بكدي البراء بن حسين كاظم أنه تم إنشاؤه في مدة ثلاثة أيام، بعد ذلك تولت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة عملية تجهيزه بسعة ٩٦ سريراً للتنويم ، و٤ أسرة للعناية المركزة لتصبح السعة السريرية ١٠٠ سرير ، كما يحتوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي، مبيناً أنه تم استقطاب طاقم طبي من الشؤون الصحية بمكة المكرمة وتم تدريبهم على التعامل مع جائحة كورونا ومكافحة العدوى على مستوى عالي .وأشار الدكتور البراء إلى أن إنشاء المستشفى يعد خطوة استباقية تأتي ضمن خطط المملكة لمواجهة هذه الجائحة قبيل حصول أي مشكلات - لاسمح الله -، إضافة إلى خطوات أخرى تمثلت في إيجاد ٣ نقاط فرز داخل الأحياء العشوائية القريية من المستشفى وهي العيادات المتنقلة داخل حي النكاسة ومركز الرعاية الصحية بالحي وجمعية درهم وقاية الخيرية قبل أن يتم تحويلها للمستشفى .// انتهى //17:46ت م0161

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