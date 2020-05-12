اقتصادي / التموين الغذائي متوفر بكمياته المطلوبة طيلة شهر رمضان بأسواق محافظة جدة



جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجلت المراكز التجارية والأسواق وفرة في التموين الغذائي بكميات تفي بمتطلبات الأسرة من مختلف المنتجات الاستهلاكية والزراعية كالخضروات والفواكه واللحوم طيلة شهر رمضان المبارك ، وسط متابعة لتطبيق هذه المنشآت للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي

من جانبها كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة صحة البيئة جهودها من أعمال التطهير والتعقيم لواجهات المحال التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون والرقابة المستمرة على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بتفعيل جميع التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس .

ورصدت الجهات الرقابية ذات العلاقة الوفرة في المعروض من السلع الرمضانية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية لجميع المتطلبات من الأصناف المتنوعة التي تشهد إقبالاً من المستهلكين ، ومتابعة استقرار الأسعار ، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات المتخذة في ظل تعاون الجميع في هذه الظروف المستثناة .

وتسير وتيرة العمل في هذه المنشآت بشكل طبيعي من حيث تدفق إمدادات السلع والموازنة في العرض والطلب، ووجُهت الجهات المعنية جميع المستهلكين للاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج .

كما أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية التفتيشية للمراكز والمنشآت التجارية منذ بداية الأزمة للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والوقوف على توفر المعروض ومعاقبة كل من يخالف أنظمة حماية المستهلك .

وتواصل وزارة التجارة استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت .

// انتهى //

17:44ت م

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جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت المراكز التجارية والأسواق وفرة في التموين الغذائي بكميات تفي بمتطلبات الأسرة من مختلف المنتجات الاستهلاكية والزراعية كالخضروات والفواكه واللحوم طيلة شهر رمضان المبارك ، وسط متابعة لتطبيق هذه المنشآت للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين .من جانبها كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة صحة البيئة جهودها من أعمال التطهير والتعقيم لواجهات المحال التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون والرقابة المستمرة على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بتفعيل جميع التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس .ورصدت الجهات الرقابية ذات العلاقة الوفرة في المعروض من السلع الرمضانية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية لجميع المتطلبات من الأصناف المتنوعة التي تشهد إقبالاً من المستهلكين ، ومتابعة استقرار الأسعار ، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات المتخذة في ظل تعاون الجميع في هذه الظروف المستثناة .وتسير وتيرة العمل في هذه المنشآت بشكل طبيعي من حيث تدفق إمدادات السلع والموازنة في العرض والطلب، ووجُهت الجهات المعنية جميع المستهلكين للاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج .كما أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية التفتيشية للمراكز والمنشآت التجارية منذ بداية الأزمة للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والوقوف على توفر المعروض ومعاقبة كل من يخالف أنظمة حماية المستهلك .وتواصل وزارة التجارة استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت .// انتهى //17:44ت م0159

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