السعودية اليوم / مبادرات نوعية يقدمها مستشفى شرق جدة في مجالات التوعية والخدمات العلاجية



جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

قدم مستشفى شرق جدة مبادرات نوعية تستهدف مجالات التوعية والخدمات العلاجية استشعاراً منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم من تبعات

ونفذ المستشفى جملة من البرامج والإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية ، وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين ، كما يقوم المستشفى عبر هذه الفِرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفِرق الصحية المنتشرة داخل الأحياء والاتصال على الرقم 937.

من جانبه أبرز مساعد مدير المستشفى الدكتور خالد الغامدي ما عملته الجهات الحكومية المعنية منذ بداية ظهور الفيروس على توحيد الجهود لصد هذا الوباء ، واتخاذ قرارات وإجراءات صارمة، والمسارعة في تفعيل خطط التأهب والاستعداد وتطبيق الإجراءات القوية والحازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس، منوهاً بما تتمتع به المملكة من خبرة في طب الحشود والتصدي للطوارئ الصحية وقوة النظام الصحي، مما مكنها من اتخاذ الكثير من الإجراءات بسرعة ودون إبطاء .

وأشار إلى مواصلة جهود الترصد والبحث عن الحالات واكتشافها وإجراء المزيد من الفحص المختبري ، ويعد العزل المبكر أحد تدابير الاحتواء الرئيسية ، إضافة إلى الكشف المبكر ، وتتبع المخالطين ، والعلاج في مرحلة مبكرة ، والمملكة تقوم بالإجراءات الاستباقية والاحترازية لوضع حد للفيروس .

وبين بدوره مدير إدارة تجربة المريض بالمستشفى صالح بامحفوظ أن إدارة تجربة المريض تسعى لتحسين رحلة المريض واتباع طرق وأساليب التباعد الاجتماعي قدر المستطاع والحرص على أن تكون رحلة المريض قبل تقديم الخدمة وأثناء تقديمها وبعد خروج المريض آمنة ضمن تطبيق الحد من انتشار فيروس كورنا.

ولفت مدير إدارة الصيدلية إبراهيم الغامدي النظر إلى أن قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى شرق جدة أطلق مبادرة توصيل الدواء بهدف دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، التي تسهم في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المُراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض -لا سمح الله- وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع .

فيما سجل مستشفى شرق جدة الرقم الأكبر في استقبال عدد حالات الولادة للعام المنصرم 2019م على مستوى المستشفيات الحكومية بمحافظة جدة، حيث وصل عدد عمليات الولادة التي تمت في مستشفى شرق جدة خلال المدة المذكورة "3641" حالة ولادة .

وأفاد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد المورقي أن قسمي التوليد وحديثي الولادة بالمستشفى يُعدان من أفضل الأقسام تجهيزاً واكتمالاً سواءً من حيث التجهيزات أو من حيث الكوادر الطبية والفنية العاملة فيهما .

وقال : إن قسم حديثي الولادة هو القسم الوحيد بمحافظة جدة الذي يقوم بعمل الغسيل الكلوي البريتوني بالشكل الصحيح لحديثي الولادة لتوفر المستلزمات الطبية المتكاملة فيه، حيث يقدم هذه الخدمة الجديدة كإنجاز نوعي يضاف لخدمات المستشفى ويعدّ من الإنجازات المهمة فيها ولصحة جدة بشكل عام .

وأضاف أن هذه الإنجازات التي يحققها المستشفى بمختلف أقسامه تُعد مفخرة للمستشفى ولجميع منسوبيه، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وفنيين وممرضين على الإنجازات التي تحققت للمستشفى والرقي بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين .

//إنتهى//

17:42ت م

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جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسقدم مستشفى شرق جدة مبادرات نوعية تستهدف مجالات التوعية والخدمات العلاجية استشعاراً منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم من تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، منفذاً ضمن مبادراته حملة المسح النشط عبر فرق التقصي الوبائي داخل الأحياء للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع، حيث يعدّ هذا الإجراء الاستباقي للتقصي الوبائي والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره .ونفذ المستشفى جملة من البرامج والإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية ، وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين ، كما يقوم المستشفى عبر هذه الفِرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفِرق الصحية المنتشرة داخل الأحياء والاتصال على الرقم 937.من جانبه أبرز مساعد مدير المستشفى الدكتور خالد الغامدي ما عملته الجهات الحكومية المعنية منذ بداية ظهور الفيروس على توحيد الجهود لصد هذا الوباء ، واتخاذ قرارات وإجراءات صارمة، والمسارعة في تفعيل خطط التأهب والاستعداد وتطبيق الإجراءات القوية والحازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس، منوهاً بما تتمتع به المملكة من خبرة في طب الحشود والتصدي للطوارئ الصحية وقوة النظام الصحي، مما مكنها من اتخاذ الكثير من الإجراءات بسرعة ودون إبطاء .وأشار إلى مواصلة جهود الترصد والبحث عن الحالات واكتشافها وإجراء المزيد من الفحص المختبري ، ويعد العزل المبكر أحد تدابير الاحتواء الرئيسية ، إضافة إلى الكشف المبكر ، وتتبع المخالطين ، والعلاج في مرحلة مبكرة ، والمملكة تقوم بالإجراءات الاستباقية والاحترازية لوضع حد للفيروس .وبين بدوره مدير إدارة تجربة المريض بالمستشفى صالح بامحفوظ أن إدارة تجربة المريض تسعى لتحسين رحلة المريض واتباع طرق وأساليب التباعد الاجتماعي قدر المستطاع والحرص على أن تكون رحلة المريض قبل تقديم الخدمة وأثناء تقديمها وبعد خروج المريض آمنة ضمن تطبيق الحد من انتشار فيروس كورنا.ولفت مدير إدارة الصيدلية إبراهيم الغامدي النظر إلى أن قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى شرق جدة أطلق مبادرة توصيل الدواء بهدف دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، التي تسهم في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المُراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض -لا سمح الله- وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع .فيما سجل مستشفى شرق جدة الرقم الأكبر في استقبال عدد حالات الولادة للعام المنصرم 2019م على مستوى المستشفيات الحكومية بمحافظة جدة، حيث وصل عدد عمليات الولادة التي تمت في مستشفى شرق جدة خلال المدة المذكورة "3641" حالة ولادة .وأفاد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد المورقي أن قسمي التوليد وحديثي الولادة بالمستشفى يُعدان من أفضل الأقسام تجهيزاً واكتمالاً سواءً من حيث التجهيزات أو من حيث الكوادر الطبية والفنية العاملة فيهما .وقال : إن قسم حديثي الولادة هو القسم الوحيد بمحافظة جدة الذي يقوم بعمل الغسيل الكلوي البريتوني بالشكل الصحيح لحديثي الولادة لتوفر المستلزمات الطبية المتكاملة فيه، حيث يقدم هذه الخدمة الجديدة كإنجاز نوعي يضاف لخدمات المستشفى ويعدّ من الإنجازات المهمة فيها ولصحة جدة بشكل عام .وأضاف أن هذه الإنجازات التي يحققها المستشفى بمختلف أقسامه تُعد مفخرة للمستشفى ولجميع منسوبيه، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وفنيين وممرضين على الإنجازات التي تحققت للمستشفى والرقي بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين .//إنتهى//17:42ت م0158

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