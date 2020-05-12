السعودية اليوم / جهاز الشرطة الخليجية يعقد اجتماعًا استثنائيًا مع منظمة (الأسيانابول)



الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

‎عقد جهاز الشرطة الخليجية اليوم اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع منظمة الشرطة الوطنية لرابطة جنوب شرق آسيا ( الآسيانابول). ‎

وناقش الطرفان خلال الاجتماع أهم التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الشرطية وسلطات إنفاذ القانون إثر تفشي

‎كما جرى تبادل وجهات النظر حول توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جهاز الشرطة الخليجية ومنظمة الآسيانابول من خلال تبادل الدراسات والتقارير الأمنية عن أهم الظواهر والأساليب الإجرامية عن الجرائم المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

// انتهى //

17:37ت م

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الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس‎عقد جهاز الشرطة الخليجية اليوم اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع منظمة الشرطة الوطنية لرابطة جنوب شرق آسيا ( الآسيانابول). ‎وناقش الطرفان خلال الاجتماع أهم التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الشرطية وسلطات إنفاذ القانون إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).‎كما جرى تبادل وجهات النظر حول توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جهاز الشرطة الخليجية ومنظمة الآسيانابول من خلال تبادل الدراسات والتقارير الأمنية عن أهم الظواهر والأساليب الإجرامية عن الجرائم المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).// انتهى //17:37ت م0157

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