السعودية اليوم / لجنة التوطين بالدوادمي تواصل حملاتها التفتيشية على أسواق الماشية والخضار بالمحافظة



الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

قامت لجنة توطين الوظائف بمحافظة الدوادمي أمس، بجولات تفتيشية على سوق الماشية وسوق الخضار بالمحافظة، بمتابعة من محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، بهدف التأكد من قرارات التوطين في تلك الأنشطة.

ورصدت اللجنة خلال جولاتها على تلك الأسواق عددا من المخالفات التي تتعلق بمزولة أعمال مقصور العمل فيها على السعوديين، واتخذت اللجنة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتواصل لجنة التوطين في المحافظة أعمالها الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في النشاطات المستهدفة بالتوطين.

// انتهى //

17:34ت م

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