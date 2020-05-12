السعودية اليوم / مماشي محافظة جدة تلقى الاهتمام بالنظافة والتطهير ضمن إجراءات كورونا الاحترازية



جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

ظهرت مماشي محافظة جدة -التي تعدّ واجهات جمالية جاذبة للأسرة والمجتمع- خالية من مرتاديها تقيداً بفترة ساعات منع التجول من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الساعة الـ 9 صباحاً ضمن المجهودات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس

وتحتضن محافظة جدة 23 ممشى، ھي: الیمامة ، وطیبة ، وواجھة جدة البحریة ، وزھرة الواحة ، وحي الأمیر فواز ، والسامر، والنخیل 2 ، والصفا 2 ، وحدیقة الشاطئ ، والجامعة ، ومتنزه ذھبان البحري ، وشاطئ السیف ، والرحاب ، والفیصلیة ، والواحة ، وبحیرة الشباب ، وشارع فلسطین ، والكورنیش الشمالي ، والصفا ، والنخیل ، والروضة ، وشارع الأمیر فیصل بن فھد .

وتتمیز هذه المماشي بتوفر مواقف سیارات عامة ، ومواقف سیارات لذوي الاحتیاجات الخاصة ، ومناطق ألعاب أطفال ، وجلسات ، وأجھزة ریاضیة ، ومسار للمكفوفین ، حيث تحرص أمانة جدة لتكون ضمن المرافق العامة التي تزيد من مخزون جدة الجمالي والحضاري، وتابعت فرق رجال الأمن أعمالها من خلال وجودها المستمر حول هذه المماشي حفاظاً على عدم التجمع والبقاء في المنازل امتثالاً للتوجيهات السديدة في تطبيق التدابير والاحترازات الكفيلة للحد من انتشار هذه الجائحة ، وسط تجاوب الجميع واستشعارهم المسؤولية وواجبهم تجاه وطنهم بالتقيد بعدم الخروج إلا للضرورة .

// انتهى //

17:29ت م

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جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسظهرت مماشي محافظة جدة -التي تعدّ واجهات جمالية جاذبة للأسرة والمجتمع- خالية من مرتاديها تقيداً بفترة ساعات منع التجول من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الساعة الـ 9 صباحاً ضمن المجهودات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وسط حفاظٍ من قبل أمانة جدة على نظافتها وتعقيمها وتطهير جميع مرافقها الترفيهية والرياضية من قبل الفرق الميدانية المكلفة بأعمال الرش والصيانة المستمرة لها .وتحتضن محافظة جدة 23 ممشى، ھي: الیمامة ، وطیبة ، وواجھة جدة البحریة ، وزھرة الواحة ، وحي الأمیر فواز ، والسامر، والنخیل 2 ، والصفا 2 ، وحدیقة الشاطئ ، والجامعة ، ومتنزه ذھبان البحري ، وشاطئ السیف ، والرحاب ، والفیصلیة ، والواحة ، وبحیرة الشباب ، وشارع فلسطین ، والكورنیش الشمالي ، والصفا ، والنخیل ، والروضة ، وشارع الأمیر فیصل بن فھد .وتتمیز هذه المماشي بتوفر مواقف سیارات عامة ، ومواقف سیارات لذوي الاحتیاجات الخاصة ، ومناطق ألعاب أطفال ، وجلسات ، وأجھزة ریاضیة ، ومسار للمكفوفین ، حيث تحرص أمانة جدة لتكون ضمن المرافق العامة التي تزيد من مخزون جدة الجمالي والحضاري، وتابعت فرق رجال الأمن أعمالها من خلال وجودها المستمر حول هذه المماشي حفاظاً على عدم التجمع والبقاء في المنازل امتثالاً للتوجيهات السديدة في تطبيق التدابير والاحترازات الكفيلة للحد من انتشار هذه الجائحة ، وسط تجاوب الجميع واستشعارهم المسؤولية وواجبهم تجاه وطنهم بالتقيد بعدم الخروج إلا للضرورة .// انتهى //17:29ت م0152

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