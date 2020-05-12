شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: إعطوا الزكاة لجهة موثوقة تتولى توزيعها والان نبدء بالتفاصيل

أكد مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، على ضرورة إعطاء الزكاة لجهة موثوقة لتتولى توزيعها . وقال فضيلته أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد ،أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر .

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