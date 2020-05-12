شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 شخصا كونوا شبكة اتجار بالبشر في حائل والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة منطقة حائل ، من ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان المبارك وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم ( 50 ) شخصاً من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 50 شخصا كونوا شبكة اتجار بالبشر في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.