القبض على 3 وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال المزيفة

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- ضبط 4548 شريحة و 119جوال و15 قارئ بصمة القت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقد الرابع من عمرهم )، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم ( 4548 ) شريحة لعددٍ من الشركات، و ( 119 ) جهاز جوال و ( 15 ) جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات. وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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