شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "اليوم" ترصد مدى الالتزام بالإشتراطات في "صناعية الدمام" والان نبدء بالتفاصيل

- محلات تطبق الإجراءات الوقائية وعمالة مخالفة تشكل فوضى بالمدينة

- عمالة مخالفة بالمحلات يتهربون من الكاميرا عند تصويرهم

-حارس أمن : عدم وجود مستشفيات حكومية بالمدينة يمثل مشكلة كبيرة لنا

تباينت مشاهد الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة في مواجهة كورونا بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ،حيث رصدت "اليوم" خلال جولة ميدانية لها بالمدينة بعض من هذه المشاهد .

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وبدت بعض المحلات المستثناة ملتزمة بالإجراءات الإحترازية من قياس درجة الحرارة، وتوزيع القفازات، والدخول لعدد محدد، بينما هناك بعض العمالة تشكل فوضى وعدم التزام بالمدينة .

وفي أحد محلات بيع اللحوم رصدت "اليوم" عدم التزام من العامل بالمحل بأي إجراءات احترازية، إضافة إلى استعانته بشخص ليس له علاقة بالمحل للعمل معه، وعند رؤية الكاميرات يختفي .

ورصدت كاميرات "اليوم" أيضا تجمعات في منطقة سكنية تقطنها العمالة دون أي إجراءات احترازية ، وعند الحديث معهم أوضحوا أن سبب هروبهم من الكاميرا خوفهم من تطبيق الأنظمة عليهم لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مبينين أن أغلبهم لا علاقة لهم بهذا السكن، وسبب تواجدهم للاجتماع مع الأصدقاء.

وقال حارس الأمن بإحدى الشركات محمد الصيعري: أنه كان مخالط لأشخاص مصابين بفيروس كورونا، وتم نقله لمخيمات سكن العمالة المؤقتة للفحص، وكان وقت ذهابه المخيمات مغلقة، وأضاف أن الشركة قامت بإرسالهم لأحد المستشفيات الخاصة، لإحضار أوراق تثبت سلامتهم، والمستشفى طلب منهم مبلغ مالي لأنه ليس حكومي، وأضاف أن المستشفيات الحكومية جميها خارج المدينة الصناعية التي يمنع الخروج منها، وأكد تواصله مع الصحة وإفادته بأن يقوم بالحجر المنزلي، لعدم ظهور الأعراض عليه إلى الآن.