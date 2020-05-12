السعودية تسجل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/12 04:48 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 1911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.
وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.
وأكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة لترتفع حالات التعافي إلى 15257.
وأعلنت الوزارة أيضا عن وفاة 9 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264 حالة، مقابل 42925 إصابة.
ولفتت إلى أن نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين السعوديين بلغت 38%، مقابل 62% في جنسيات متعددة أخرى.
وأكدت أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
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