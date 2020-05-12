الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص حيث ستكون للقطاع العام اعتبارًا من نهاية دوام يوم 21 رمضان الجاري أما العودة فستكون يوم 8 شوال المقبل.

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أما بالنسبة للقطاع الخاص فستكون إجازة عيد الفطر في اليوم التالي ليوم 29 رمضان ولمدة 4 أيام.

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