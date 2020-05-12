- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص حيث ستكون للقطاع العام اعتبارًا من نهاية دوام يوم 21 رمضان الجاري أما العودة فستكون يوم 8 شوال المقبل.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فستكون إجازة عيد الفطر في اليوم التالي ليوم 29 رمضان ولمدة 4 أيام.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.